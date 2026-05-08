Basket iniziano i playoff con la Dole all' assalto di Pesaro | il derby dell' Adriatico parte dal neutro di Jesi

I playoff di basket sono iniziati con la Dole Rimini che affronta la Victoria Libertas Pesaro in un derby dell’Adriatico. La Dole, dopo aver vinto la gara secca di play-in contro Livorno, si prepara ora alla sfida valida per i quarti di finale della Serie A2. La partita si disputerà in un impianto neutro situato a Jesi.

È derby dell’Adriatico nei playoff. La Dole Rimini, battuta Livorno nella gara secca di play-in, si è guadagnata l’accesso alla suggestiva sfida con la Victoria Libertas Pesaro, valida per i quarti di finale della Serie A2. La serie si gioca al meglio delle cinque partite e prende il via sabato 9.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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