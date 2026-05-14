basket giovanile

Il Basket Cerviacesenatico ha conquistato il primo posto nel torneo giovanile di Vasto, nella categoria Under 15 maschile. La squadra ha battuto gli avversari nelle partite disputate durante l’evento, portando a casa la vittoria. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto partecipare diverse squadre della regione. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club e per i giovani atleti coinvolti.

Il Basket Cerviacesenatico ha vinto il torneo giovanile di Vasto nella categoria Under 15 maschile. In terra di Abruzzo c’è stata una grande partecipazione del Basket Cerviacesenatico, che ha portato ben 84 atleti più lo staff tecnico, per un totale di quasi cento persone, divisi in 7 squadre, che sono Under 15 Maschile, Under 14 Maschile, Under 13 con due squadre, Esordienti Maschile (formata dai ragazzini di prima media), Esordienti Femminile con le ragazze di prima media e la formazione degli Aquilotti costituita dai bambini che frequentano la quinta elementare. È stata una partecipazione corposa e significativa rispetto all’attività quotidiana della società, resa ancor più soddisfacente dalla vittoria della squadra Under 15 nel torneo di categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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