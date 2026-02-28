Il responsabile del settore giovanile di basket ha illustrato i risultati delle ultime settimane, sottolineando che quest’estate si focalizzeranno ulteriormente sullo sviluppo individuale dei giovani atleti. La Scuola Basket ha raggiunto un bilancio complessivamente positivo, con le formazioni under 13 e 14 che hanno ottenuto buoni risultati e sono cresciute nei gruppi, che adesso affrontano campionati impegnativi nelle rispettive categorie.

"Il bilancio del lavoro di questi primi mesi è positivo, i gruppi sono cresciuti e stanno affrontando campionati complicati nelle loro categorie, con buoni risultati". A dirlo è Marco Castaldi, responsabile del settore giovanile Scuola Basket Ferrara e assistente di Giancarlo Sacco in prima squadra con l’Adamant Ferrara Basket, quando ci si avvia verso la seconda parte di questa stagione sportiva che ha significato per Scuola Basket l’inizio di un nuovo percorso, in simbiosi con la prima squadra di Ferrara Basket, nel campionato di B nazionale. "L’Under 13 e l’Under 14 sono due gruppi di grande prospettiva, grazie al progetto “In & Young” assieme a Vis 2008 e 4 Torri, che abbiamo portato avanti anche quest’anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile, il responsabile Marco Castaldi fa il punto: "Quest’estate ci concentreremo ancora di più sullo sviluppo individuale». "Scuola Basket, bilancio positivo con under 13 e 14»

Basket giovanile: derby under 13 avvincente. Bondi Vis piega nel finale la Scuola BasketArriva il primo stop in campionato per il gruppo under 14 formato dai ragazzi di Bondi Vis 2008, Despar 4 Torri e Scuola Basket Ferrara.

Basket giovanile. Bondi, derby amaro per l’under 17: la Scuola Basket si impone nettamenteSi scrolla di dosso, e lo fa alla grande, i due ko consecutivi la formazione under 14 nata dalla collaborazione con Despar 4 Torri e Scuola Basket...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Marco Castaldi.

Temi più discussi: Basket giovanile, il responsabile Marco Castaldi fa il punto: Quest’estate ci concentreremo ancora di più sullo sviluppo individuale. Scuola Basket, bilancio positivo con under 13 e 14; L'Azzurra vince il derby con il Basketrieste e si qualifica per la fase interzonale; GESTO ANTISPORTIVO, DIRIGENTE DEL BASKET LECCHESE VIA DA COMO; BEA Leopardi: Area Pro vince la Chieri Basketball League.

Basket giovanile, il responsabile Marco Castaldi fa il punto: Quest’estate ci concentreremo ancora di più sullo sviluppo individuale». Scuola Basket, bilancio positivo ...Il bilancio del lavoro di questi primi mesi è positivo, i gruppi sono cresciuti e stanno affrontando campionati complicati ... sport.quotidiano.net

GESTO ANTISPORTIVO, DIRIGENTE DEL BASKET LECCHESE VIA DA COMOL’episodio, avvenuto sotto gli occhi di arbitri, giocatori e pubblico, ha immediatamente generato sconcerto e polemiche. Cermenate ha scelto la linea della fermezza, sollevando il tecnico ... lecconews.news

Il cast che risponde alle domande sui personaggi Semplicemente iconico Il film Amici Comuni, diretto da Marco Castaldi e interpretato da Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, è disponibile su Paramount+ - facebook.com facebook