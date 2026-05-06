Nel torneo di basket giovanile a Bologna, le squadre provenienti da Ljubljana e Ruzomberok si sono aggiudicate le vittorie nelle rispettive categorie. Durante la competizione sono stati premiati i giovani talenti come MVP e Rising Star, riconoscimenti assegnati ai giocatori più distinti. La manifestazione si è svolta senza la tradizionale presenza al PalaDozza, trovando comunque modalità alternative per garantire lo svolgimento delle partite.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti eletti MVP e Rising Star?. Come ha fatto il torneo a superare l'assenza del PalaDozza?. Quale società locale ha vinto il premio per la migliore ospitalità?. Perché il lavoro dei volontari è stato decisivo per l'evento?.? In Breve Jan Turkovic e Adela Kaplanova premiati come MVP rispettivamente maschile e femminile.. Cenec Komarek e Emma Ventura vincono premi individuali per talento e tiro.. Francesco Capogrosso nominato miglior arbitro e 60 volontari supportano la Sg Fortitudo.. Organizzatori puntano al ritorno al PalaDozza per l'edizione del 2027.. L’Olimpija Ljubljana maschile e il Mbk Ruzomberok femminile si sono aggiudicati i titoli del torneo internazionale Daimiloptu a Bologna, tra le sfide delle categorie under 15 e under 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket giovanile a Bologna: trionfano Ljubljana e Ruzomberok

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