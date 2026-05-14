Domani a Poggio a Caiano si terrà un evento legato al basket, con la presenza di Gek Galanda. L’associazione culturale Diapason organizza questa iniziativa, che coinvolge il noto ex giocatore. La manifestazione si svolgerà presso una location locale e prevede momenti di incontro e attività legate al mondo della pallacanestro. La partecipazione è aperta a chiunque voglia assistere o conoscere meglio il personaggio.

Gek Galanda arriva a Poggio a Caiano. L’associazione culturale Diapason offre una nuova iniziativa stavolta tutta centrata sui valori dello sport e sulla personalità di un acclarato campione e dirigente sportivo come il friulano, ma per tanti aspetti toscano di Pistoia, Gek (Giacomo) Galanda (nella foto). Vari i momenti pensati per il pomeriggio di domani. I primi due con prenotazione obbligatoria (al numero WhatsApp 333.6568537): alle 17,30 presso il playground in piazza Taranto con “Due tiri al canestro con Gek” (chi partecipa è invitato a portare maglietta o palla per l’autografo) e alle 19,45 presso il circolo Ambra “una pizza con Gek” fatta di antipasto, giro pizza e bevande.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket, domani sbarca a Poggio. Gek Galanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Basket: Francia 2031, il Mondiale sbarca tra Lille, Lione e ParigiSarà la Francia a ospitare il Mondiale maschile di basket del 2031, un evento che promette spettacolo e grande partecipazione popolare.

NBA Europe, il Milan sbarca anche nel basket? Le due opzioni in mano a CardinaleCardinale, legato a LeBron James, stella planetaria dei Los Angeles Lakers, vuole essere uno dei pilastri del progetto di espansione della NBA nel...