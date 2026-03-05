NBA Europe il Milan sbarca anche nel basket? Le due opzioni in mano a Cardinale

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sta valutando due opzioni riguardo il progetto NBA Europe, il campionato di basket che la NBA intende avviare in Europa a partire dalla stagione 2027-2028. La decisione sulla partecipazione del club milanese nel nuovo torneo è ancora in fase di analisi, mentre l’interesse di Cardinale si concentra sulle possibilità di coinvolgimento nel progetto.

Cardinale, legato a LeBron James, stella planetaria dei Los Angeles Lakers, vuole essere uno dei pilastri del progetto di espansione della NBA nel Vecchio Continente, presentato dal Commissioner Adam Silver. Due mesi fa, a Londra, per la presentazione ufficiale, Cardinale era presente con Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. Come può rientrare il club rossonero nella vasta realtà di NBA Europe? Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha fatto un po' di chiarezza sulla questione. La tassa di ingresso per diventare socio fondatore di NBA Europe, ancora da fissare, varia tra i 250 e i 500 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

