Nel 2031, la Francia ospiterà il Mondiale maschile di basket, con partite che si terranno tra Lille, Lione e Parigi. L'evento coinvolgerà diverse città del paese e prevede numerosi incontri di alto livello. La scelta di queste località conferma l'impegno nell'organizzazione di un torneo di grande risonanza internazionale. La manifestazione si svolgerà nel corso dell'anno, attirando appassionati da tutto il mondo.

Sarà la Francia a ospitare il Mondiale maschile di basket del 2031, un evento che promette spettacolo e grande partecipazione popolare. La FIBA ha ufficializzato la scelta affidando a Lille, Lione e Parigi il compito di accogliere la rassegna iridata dal 29 agosto al 14 settembre 2031, con la fase finale prevista nella capitale. Per i Bleus si tratta di una prima assoluta: mai la Francia aveva organizzato un Mondiale maschile FIBA. Eppure, il Paese vanta una lunga e consolidata tradizione nell’ospitare eventi di primo piano, dagli Europei alle qualificazioni olimpiche, fino alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno confermato la capacità organizzativa transalpina ai massimi livelli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Francia 2031, il Mondiale sbarca tra Lille, Lione e Parigi

Notizie correlate

Amministrative in Francia, la sinistra mantiene il controllo di Parigi, Marsiglia e LioneLa sinistra ha mantenuto, a un anno dalle presidenziali, il controllo delle tre principali città della Francia – Parigi, Marsiglia e Lione – nel...

Leggi anche: Elezioni municipali in Francia, da Parigi a Lione e Marsiglia: dove si vota e perché è un test per l’Eliseo (e il Rassemblement National)

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Basket: la Francia ospiterà per la prima volta i Mondiali nel 2031.

La Francia ospiterà per la prima volta i Mondiali di basket nel 2031: è ufficialeIl 22 aprile 2026 rimarrà una data significativa, con una decisione di tale portata - ha commentato il presidente della FFBB, Jean-Pierre Hunckler - Abbiamo presentato un progetto completo basato su ... corrieredellosport.it

Mondiali basket 2031: la Francia ospita per la prima volta l'evento iridatoLa Francia si prepara a un evento storico: ospiterà per la prima volta i Mondiali di basket maschile nel 2031 tra Lilla, Lione e Parigi ... it.blastingnews.com