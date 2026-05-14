Basket Castelnovo Monti imbattibile | conquista la Serie C
Nel campionato di basket di Serie C, la squadra di Castelnovo Monti si è confermata imbattibile, conquistando la promozione. Durante la partita decisiva, un giocatore ha segnato 24 punti, contribuendo in modo determinante alla vittoria. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco grazie a una strategia efficace e a una buona organizzazione difensiva. La partita si è conclusa con il successo della squadra, che ora si prepara alle prossime sfide di categoria superiore.
? Domande chiave Chi ha trascinato Castelnovo Monti con 24 punti decisivi?. Come ha fatto la squadra di Vozza a mantenere il controllo?. Perché la vittoria in finale è solo una tappa intermedia?. Quali sono le regole per accedere alla Serie B Interregionale?.? In Breve Reale segna 24 punti, Longagnani 14, Morini 11 e Rossi F. 14 punti.. Magagnoli realizza 18 punti, seguiti da Zanetti e Masré con 17 ciascuno.. Il punteggio parziale al terzo quarto vede il vantaggio montano sul 59-65.. Il prossimo obiettivo è il quadrangolare per l'accesso alla Serie B Interregionale.. La E80 Group LG Competition Castelnovo Monti conquista il titolo di Serie C Emilia Romagna battendo la Virtus Medicina per 77-88 nella seconda gara di finale dei play-off. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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