Basket Castelnovo Monti imbattibile | conquista la Serie C

Nel campionato di basket di Serie C, la squadra di Castelnovo Monti si è confermata imbattibile, conquistando la promozione. Durante la partita decisiva, un giocatore ha segnato 24 punti, contribuendo in modo determinante alla vittoria. La squadra ha mantenuto il controllo del gioco grazie a una strategia efficace e a una buona organizzazione difensiva. La partita si è conclusa con il successo della squadra, che ora si prepara alle prossime sfide di categoria superiore.

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? Domande chiave Chi ha trascinato Castelnovo Monti con 24 punti decisivi?. Come ha fatto la squadra di Vozza a mantenere il controllo?. Perché la vittoria in finale è solo una tappa intermedia?. Quali sono le regole per accedere alla Serie B Interregionale?.? In Breve Reale segna 24 punti, Longagnani 14, Morini 11 e Rossi F. 14 punti.. Magagnoli realizza 18 punti, seguiti da Zanetti e Masré con 17 ciascuno.. Il punteggio parziale al terzo quarto vede il vantaggio montano sul 59-65.. Il prossimo obiettivo è il quadrangolare per l'accesso alla Serie B Interregionale.. La E80 Group LG Competition Castelnovo Monti conquista il titolo di Serie C Emilia Romagna battendo la Virtus Medicina per 77-88 nella seconda gara di finale dei play-off. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket, Castelnovo Monti imbattibile: conquista la Serie C ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie c play off. Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finaleMOLINELLA 74 CASTELNOVO MONTI 95 MOLIX MOLINELLA: Tognon 8, Negroni, Boggian ne, Bianchi 18, Marchi 10, Biasco 13, Godano, Seravalli, Carella 12,... Basket Serie C. Per Castelnovo altra tappa della scalata alla BVia alle semifinali di Serie C per l’E80 Group Castelnovo Monti, che alle 17 ospita la Pallacanestro Molinella. Finali Multisport CSI a Castelnovo MontiUn anno fa esatto il Comitato CSI di Reggio Emilia si apprestava a festeggiare in Piazza Prampolini i suoi primi 80 anni di attività condividendo i suoi ... redacon.it Calcio, volley, basket. Il torneo Csi alle finaliUna data che evidentemente è nel destino, quella del 17 maggio: domenica il Csi di Reggio Emilia sarà protagonista ... ilrestodelcarlino.it