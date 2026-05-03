Serie c play off Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finale

Nel match di andata delle semifinali dei play-off di Serie C, Castelnovo Monti ha ottenuto una vittoria convincente sul campo di Molinella, con il punteggio di 95-74. La squadra ha mostrato un buon rendimento in attacco, con Bianchi e Biasco che hanno segnato rispettivamente 18 e 13 punti. Molinella, invece, ha chiuso con Tognon e Boggian tra i migliori realizzatori, rispettivamente con 8 e 0 punti. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso.

MOLINELLA 74 CASTELNOVO MONTI 95 MOLIX MOLINELLA: Tognon 8, Negroni, Boggian ne, Bianchi 18, Marchi 10, Biasco 13, Godano, Seravalli, Carella 12, Folesani 9, Bernardini 4. All. Baiocchi. CASTELNOVO MONTI: Bertucci, Costantino, Rossi M. ne, Bucci 3, Reale 14, Longagnani 22, Samake 11, Rossi F. 27, Morini 3, Rivi, Mallon 3, Parma Benfenati 12. All. Vozza. Arbitri: Zuffa e Santacroce di Bologna. Parziali: 27-23, 42-48, 57-72. L’E80 sbanca Molinella in gara-2 e accede alla finale del girone di Serie C, dove troverà una Virtus Medicina vincitrice 2-0 sulla Francesco Francia Zola Predosa. La sfida in terra bolognese parte in salita: Bianchi e un...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie c play off. Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finale Notizie correlate Basket serie C: la Despar 4T sbanca MolinellaTrova la meritata terza vittoria consecutiva la Despar 4 Torri, che nel recupero della prima giornata di ritorno, pur senza Bianchi e con Rayner... Furto all'autolavaggio a Castelnovo Monti, coppia denunciataCastelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie c play off. Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finale; E80 Group LG Competition Castelnovo Monti - Pallacanestro Molinella Molix il pre partita; Risultati Serie C Maschile Conference Nord - Est Girone G Play Off Gara1; E80 Group travolge il Molinella 66-34 e vede la finale. Serie C play off. Castelnovo Monti sbanca Molinella e va in finaleMOLINELLA 74 CASTELNOVO MONTI 95 MOLIX MOLINELLA: Tognon 8, Negroni, Boggian ne, Bianchi 18, Marchi 10, Biasco 13, Godano, Seravalli, Carella 12, ... msn.com E80 Group travolge il Molinella 66-34 e vede la finaleLa E80 Group LG Competition Castelnovo Monti inaugura nel migliore dei modi la semifinale play-off di Serie C, superando con un netto 66-34 la ... redacon.it Le avevano promesso di farleincontrare il suo idolo Achille Lauro in cambio di 10mila euro,spacciandosi per l'entourage del cantante, ma era tutto unraggiro. I carabinieri di Castelnovo Monti, nell'AppenninoReggiano, hanno smascherato un 45enne re - facebook.com facebook