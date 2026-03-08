Basket va al GMV il derby pisano di Divisione Regionale 2 con il DREAM

Nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, il DREAM Basket ha sconfitto il GMV nel derby pisano. La partita si è giocata a Pisa e ha visto i padroni di casa prevalere sugli avversari. Il risultato finale ha assegnato i due punti al DREAM Basket, che ha ottenuto la vittoria davanti al proprio pubblico.

Pisa, 8 marzo 2026 – Va ai padroni di casa del DREAM Basket il derby pisano con il GMV, nella settima giornata del campionato di Divisione Regionale 2. I ragazzi di Paganucci hanno prevalso al termine di una partita molto combattuta, quasi sempre punto a punto, giocata con grande intensità, grazie ad una maggiore attenzione nei momenti topici, a differenza dei green di Piazza, che hanno commesso qualche errore difensivo di troppo. Il DREAM stacca così in classifica il GMV, in una volata finale verso i play-off che vede sei squadre in uno spazio molto ravvicinato, alla spalle della solitaria Fortezza Livorno.