Basket come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano in Divisione Regionale 2

Nel campionato di Divisione Regionale 2, il GMV ha vinto nettamente contro Rosignano nell’ottava giornata, confermando il risultato previsto. La squadra di Pisa si mantiene in zona play-off a cinque turni dalla fine della regular season. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole al GMV, che ha avuto la meglio sul team avversario.

Pisa, 15 marzo 2026 – Torna al successo, come da pronostico, il GMV, nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2, e si mantiene così in zona play-off, a cinque turni dalla conclusione della regular season. Opposti al fanalino di coda Dinamo Rosignano, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, privi del regista Mendoza e del lungo Davini, hanno ipotecato il match nel primo quarto, per poi controllare l’incontro, superando senza patemi i momenti di crisi difensiva.. LA CRONACA – Il primo quarto vede i padroni di casa partire con grande intensità offensiva, con gli ospiti disorientati, incapaci di approfittare delle distrazioni difensive del GMV, che riesce così ad accumulare un buon vantaggio, che tocca quasi i venti punti e si assesta sul 29-14, al termine del periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano, in Divisione Regionale 2 Articoli correlati Basket, il GMV supera Liburnia nello spareggio delle seconde, in Divisione Regionale 2Pisa, 21 dicembre 2025 – L’ultima gara dell’anno vede il GMV vincere nettamente, a Ghezzano, lo spareggio tra seconde con Libertas Liburnia Livorno. Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMVPisa, 5 febbraio 2026 – E’ tempo di derby a Pisa, tra le compagini che militano nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2. Aggiornamenti e notizie su Divisione Regionale Temi più discussi: L’Andrea Costa spaventa la capolista. Biancorossi vicini all’impresa a Livorno; Basket la IES Pisa fallisce a Grosseto l’aggancio ai play-off in Divisione Regionale 2; Basket, Bvc Sanremo perde contro l’imbattuta capolista Tigullio Santa Margherita; Basket la IES ospita US Livorno per mantenere chance di accesso ai play-off in DR2. Basket, come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano, in Divisione Regionale 2I ragazzi di Cinzia Piazza, privi del regista Mendoza e del lungo Davini, hanno ipotecato il successo nel primo quarto, per poi controllare l’incontro ... sport.quotidiano.net Divisione Regionale 2, al Sud è sempre l'Azzurra Oristano a comandare la classificaPochi scossoni nell’ultimo weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud vincono le prime della classe, ad eccezione del Condor Monserrato. Al Nord, nel girone Verde, in vetta c’è il t ... unionesarda.it DIVISIONE REGIONALE 4 San Pio V Milano vs Città di Opera Divisione Regionale 4 Giornata 18 15 Marzo Ore 19:30 Palestra Istituto Zaccaria Via della Commenda 3 (Milano) Forza GialloBlù facebook