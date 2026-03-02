Basket la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminile

La Pallacanestro Femminile Pisa ha vinto contro la capolista del campionato di serie C femminile, PF Firenze, in una partita disputata il 2 marzo 2026. La sfida si è conclusa dopo un supplementare, con Pisa che ha mantenuto il vantaggio per la maggior parte del tempo. La partita si è svolta sul campo di Firenze, con la squadra toscana che ha visto la vittoria della formazione ospite.

Pisa, 2 marzo 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che espugna dopo un supplementare il campo della capolista del campionato di serie C, PF Firenze, al termine di una partita condotta in testa per almeno tre quarti. Si è vista una gara piacevole, tra due squadre molto tecniche, che si sono sfidate a viso aperto senza particolari tatticismi, offrendo finalmente un'ottima pallacanestro e dimostrando di essere oggi, probabilmente, le due migliori compagini del girone. LA CRONACA – Il primo ed il secondo quarto filano via quasi in fotocopia, con le ragazze di coach De Filippis sempre avanti nel punteggio.