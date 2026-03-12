basket la pf pisa affronta in casa grosseto per scalare la classifica in serie c femminile

La PF Pisa gioca in casa contro Grosseto in una sfida valida per la serie C femminile di basket. La partita si svolge il 12 marzo 2026 e si inserisce in un momento di crescita della squadra, che punta a migliorare la posizione in classifica. La gara si svolge al palazzetto locale, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Pisa, 12 marzo 2026 – Rilanciata dalla vittoria, forse determinante in chiave play-off, sul campo della vicecapolista Pallacanestro Firenze, la Pallacanestro Femminile Pisa, reduce da un turno di riposo per il differimento della gara con Chimenti Livorno, affronta con ottimismo le ultime quattro giornate del campionato di serie C. Già quasi certe del quarto posto, ultimo utile per gli spareggi per la promozione, le ragazze dello squalificato coach De Filippis hanno la possibilità di scalare qualche posizione nel ranking, affrontando Grosseto e Chimenti Livorno, prima delle sfide che anticipano i play-off con la capolista Virtus Siena e Porcari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

