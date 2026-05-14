Basilicata 500 infermieri | Fials | ‘È una forzatura giuridica

In Basilicata, sono circa 500 gli infermieri interessati da un provvedimento che ha sollevato contestazioni da parte della Fials, che lo definisce una forzatura giuridica. La questione riguarda l’applicazione dell’articolo 28 per le assunzioni, sollevando domande sulle motivazioni di questa scelta. Inoltre, si discute su come il nuovo concorso pubblico e i master specialistici possano incidere sulle future assunzioni di infermieri con qualifiche avanzate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché la Fials contesta l'uso dell'articolo 28 per le assunzioni?. Come influirà il nuovo corso-concorso sugli infermieri con master specialistici?. Chi gestirà i 6 milioni di euro destinati al reclutamento?. Quali rischi corre la sanità lucana se i bandi verranno impugnati?.? In Breve Piano da 6 milioni di euro per il reclutamento tramite corso-concorso unico.. Fials contesta l'uso improprio dell'articolo 28 del D.Lgs 1652001 invece dell'articolo 35.. Rischio penalizzazione per infermieri con Master specialistici già in servizio presso ASM e ASP.. Possibili ricorsi legali per la legittimità delle procedure nelle zone periferiche della Basilicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, 500 infermieri: Fials: ‘È una forzatura giuridica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 500 aggressioni: infermieri al centro della violenzaLa Romagna registra nel 2025 oltre 500 episodi di aggressioni contro il personale sanitario, confermando un trend in lieve ascesa rispetto all’anno... Basilicata, piano 2026: sgravi IRAP e 500.000€ per l’audiovisivo? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi operativi per le case di produzione lucane? Quali criteri determineranno l'accesso ai 500. Argomenti più discussi: Basilicata, infermieri di comunità: Forte preoccupazione per questo corso - concorso. La situazione; Un presidio sentinella in ogni comune: la Basilicata punta sull'Infermiere di Famiglia. Infermieri di comunità, Fials Basilicata: ''Il corso-concorso regionale penalizza i professionisti già formati''Il governatore lucano, Vito Bardi, ha presenziato oggi all’arrivo della tappa Praia a Mare-Potenza del Giro d’Italia, premiando con la maglia rosa il portoghese Eulalio, giunto secondo al termine di ... lasiritide.it Basilicata. Corso-concorso per 500 Infermieri di ComunitàL’assessore Latronico annuncia l'investimento, pari a 6.332.538 euro, che rappresenta un passaggio decisivo per il rafforzamento reale del nostro sistema sanitario. quotidianosanita.it