Basilicata piano 2026 | sgravi IRAP e 500.000€ per l’audiovisivo

In Basilicata, entro il 2026, sono previsti incentivi fiscali e finanziamenti destinati all’industria audiovisiva. Tra le misure annunciate ci sono sgravi sull'IRAP e un contributo di 500.000 euro destinato alle produzioni locali. Questi interventi mirano a ridurre i costi operativi delle case di produzione della regione. I criteri di accesso ai fondi saranno stabiliti tramite specifici bandi e requisiti di partecipazione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi operativi per le case di produzione lucane?. Quali criteri determineranno l'accesso ai 500.000 euro per l'audiovisivo?. Come verranno utilizzati i voucher per l'internazionalizzazione delle imprese locali?. Perché lo sgravio IRAP è considerato una misura sperimentale per il 2026?.? In Breve Stanziamento di 500.000 euro tra voucher internazionalizzazione e contributi interessi passivi.. Riduzione sperimentale aliquota IRAP per aziende che investono nel territorio lucano.. Collaborazione strategica tra Regione Basilicata e Lucana Film Commission per il settore.. Lattarulo della CNA sostiene il piano per rafforzare la capacità produttiva locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata, piano 2026: sgravi IRAP e 500.000€ per l’audiovisivo Notizie correlate Ai corto drama huo qubing costo produzione 3000 yuan e 500 milioni di visualizzazioni in 2 giorni scuote il settore audiovisivoquest’innovazione nel panorama audiovisivo sta catalizzando l’attenzione globale: un cortometraggio generato interamente dall’intelligenza... Leggi anche: Bitcoin a 78.000$: tra slancio degli ETF e scommesse sui 500.000$ Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Decreto Lavoro 2026, tornano bonus giovani e donne: cosa sapere; Incentivi Assunzioni 2026: Bonus e Decontribuzioni INPS; Lavoro, in Cdm sgravi per donne e giovani: stretta su contratti pirata e ok al Piano Casa; Resto al Sud 2.0: Cos è, Come Funziona e Spese Ammissibili 2026. CNA Cinema Basilicata esprime soddisfazione: Dalla Regione un piano organico per sostenere l’audiovisivoCNA Cinema accoglie positivamente gli ordini del giorno approvati nella legge di stabilità 2026. Previsti sgravi fiscali e 500mila euro per l'internazionalizzazione e il credito delle imprese cultural ... trmtv.it Consiglio Regionale Basilicata, aula approva Odg Minoranza su sgravio IRAP per imprese culturaliCon l’odg, approvato all’unanimità dal Consiglio regionale, si impegna la Giunta regionale a definire misure di riduzione dell’aliquota IRAP a favore delle imprese operanti nei settori culturali e cre ... trmtv.it - 4° edizione Riparte la 4° edizione del viaggio attraverso i borghi di Puglia e Basilicata che riesce a catturare l'essenza di queste regioni ricche di storia e tradizioni, esplorandone la cultura gastronomica, i costumi e gli aneddoti ch - facebook.com facebook Ma chiiiiii ma la smettete di descrivere la Basilicata degli anni Cinquantaaaaa x.com