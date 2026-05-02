Basilicata piano 2026 | sgravi IRAP e 500.000€ per l’audiovisivo

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Basilicata, entro il 2026, sono previsti incentivi fiscali e finanziamenti destinati all’industria audiovisiva. Tra le misure annunciate ci sono sgravi sull'IRAP e un contributo di 500.000 euro destinato alle produzioni locali. Questi interventi mirano a ridurre i costi operativi delle case di produzione della regione. I criteri di accesso ai fondi saranno stabiliti tramite specifici bandi e requisiti di partecipazione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi operativi per le case di produzione lucane?. Quali criteri determineranno l'accesso ai 500.000 euro per l'audiovisivo?. Come verranno utilizzati i voucher per l'internazionalizzazione delle imprese locali?. Perché lo sgravio IRAP è considerato una misura sperimentale per il 2026?.? In Breve Stanziamento di 500.000 euro tra voucher internazionalizzazione e contributi interessi passivi.. Riduzione sperimentale aliquota IRAP per aziende che investono nel territorio lucano.. Collaborazione strategica tra Regione Basilicata e Lucana Film Commission per il settore.. Lattarulo della CNA sostiene il piano per rafforzare la capacità produttiva locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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