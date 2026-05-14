Nella zona di Barra, Napoli Est, si sono verificati due agguati in meno di ventiquattro ore. In uno di questi, un uomo di 49 anni è stato ferito gravemente durante una sparatoria. La presenza di episodi violenti in breve tempo ha generato preoccupazione tra i residenti, che si trovano ad affrontare un clima di tensione crescente. La polizia sta indagando sulle dinamiche dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un nuovo episodio di violenza scuote la periferia orientale di Napoli, precisamente il quartiere di Barra. Questa mattina, un uomo di 49 anni, Ciro Scotti, è stato colpito da tre proiettili durante un attacco avvenuto in pieno giorno. Due colpi hanno centrato il torace, mentre un terzo ha colpito l’ascella, suggerendo un’azione mirata da parte dei criminali. L’incidente è avvenuto in piazza De Franchis, un luogo che ha visto stragi in passato. Scotti si trovava nell’abitacolo della sua automobile, mentre la compagna era scesa per effettuare una commissione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barra, Napoli Est: secondo agguato in 24 ore, la paura cresce tra i residenti.

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