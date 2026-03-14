Sorpassi folli nelle gallerie e auto lanciate tra le case | dopo l' incidente sulla Regina a Domaso cresce la paura dei residenti

Nella notte sulla statale Regina a Domaso si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due giovani, di 19 e 27 anni, rimasti gravemente feriti dopo aver perso il controllo e schiantato contro un muro. Testimoni riferiscono di sorpassi pericolosi nelle gallerie e di auto che correvano tra le case, aumentando la preoccupazione tra i residenti per la sicurezza del tratto.

Dopo la notizia dello schianto, in redazione sono arrivate alcune segnalazioni da parte dei lettori. Tra queste la lettera di Diego Marino, che racconta una situazione che molti residenti lungo la statale 340 conoscono bene. "La Regina non è una pista", scrive il lettore, denunciando sorpassi azzardati e velocità elevate lungo diversi tratti della strada. Secondo il residente, il problema non riguarda solo il tratto tra Gravedona e Domaso. "Inizia molto prima, già dalle gallerie che partono da Menaggio in direzione dell’Alto Lago. Anche lì, a qualsiasi ora del giorno, si assistono a sorpassi incredibilmente pericolosi all’interno delle gallerie". 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Regina fuori controllo dopo l’incidente: sorpassi con moto a folle velocità tra auto e pedoni (video). “Class action contro i comuni”A meno di un chilometro dall’incidente di Carate Urio, una residente filma in mezz’ora moto a folle velocità, sorpassi in curva e pedoni tra le auto... Domaso, drammatico incidente sulla Regina: auto si schianta contro il muro di una casa, due feriti graviDomaso (Como), 14 marzo 2026 – Gravissimo incidente, nella tarda serata di ieri venerdì 13 marzo, a Domaso nel Comasco.