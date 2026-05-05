Spiagge più accessibili a Bari | la novità per Palese e Santo Spirito e il piano per l' estate

Il Comune di Bari sta realizzando interventi per migliorare l'accessibilità delle spiagge cittadine, con particolare attenzione a Palese e Santo Spirito. Oltre ai lavori già avviati a Pane e Pomodoro e sul lungomare di San Girolamo, sono in corso iniziative per rendere più fruibili le spiagge durante la stagione estiva. L'obiettivo è facilitare l'accesso a tutte le aree balneari della città, in vista della prossima stagione turistica.

Non solo interventi a Pane e Pomodoro e sul lungomare di San Girolamo. In vista dell'estate, il Comune di Bari è al lavoro per rendere più accessibili le spiagge cittadine. A fare il punto, ieri nel corso di un'audizione in Commissione Pari Opportunità, è stato l'assessore alla Cura del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Palese-Santo Spirito: guasto blocca i treni, 40 minutiUn guasto tecnico al passaggio a livello tra Palese e Santo Spirito ha paralizzato la linea ferroviaria nord di Bari nella mattinata del 11 marzo... Nuovo lido fra Palese e Santo Spirito, assegnata la concessione: come sarà la spiaggiaL’intervento punta a valorizzare l’area e migliorarne le condizioni di sicurezza di un tratto costiero a nord della città, attraverso la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Spiagge più accessibili, il Comune accelera: rampe e nuove piattaforme entro l’estate; Loano: Cosa Vedere per un Weekend di Mare e Scoperte | 2026; Le 10 spiagge più selvagge d’Italia dove il mare è un paradiso. Venerdì 8 alle 17.30 la presentazione #a Santo Spirito - facebook.com facebook