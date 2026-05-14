La partita di andata dei playout tra la squadra di Longo e quella di Castori si gioca a Bari-Sudtirol, una sfida che potrebbe decidere il destino di entrambe le squadre nella serie cadetta. I due tecnici hanno preparato le rispettive formazioni in vista di questa occasione, importante per la classifica e la salvezza. Il match si svolge in un clima teso, con le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole in vista del ritorno.

Gara di andata dei playout della serie cadetta tra la squadra di Longo e quella di Castori: il ritorno è in programma venerdì 22 maggio L'ultimo posto per la salvezza nel campionato di serie B se lo giocheranno il Bari e il Sudtirol nella doppia sfida dei playout in cui la squadra di Castori avrà il vantaggio di poterla chiudere con un doppio pareggio per raggiungere l'obiettivo. Verrebbe, infatti, privilegiato chi nella classifica finale di serie B ha conquistato più punti. Scopriamo pronostico e quote di Bari-Sudtirol in prorgramma venerdì 15 maggio alle ore 20. Il Bari ha conquistato il diritto di giocarsi la permanenza in serie B ai playout grazie agli ultimi due successi in un campionato deludente, che aveva costretto la società a richiamare in panchina Moreno Longo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bari-Sudtirol vale un pezzo di salvezza: il pronostico

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