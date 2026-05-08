Il Bari ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Catanzaro al Ceravolo. La squadra pugliese si prepara ora a disputare la partita decisiva contro il SüdTirol, che determinerà la permanenza in serie B. La sfida tra le due squadre rappresenta un momento chiave per entrambe, con il Bari che cerca di evitare la retrocessione e il SüdTirol che punta a conquistare punti importanti.

Il Bari fa il suo contro il Catanzaro vincendo 2-3 al Ceravolo. Sarà quindi il Südtirol l’avversaria della formazione di Longo per salvare la Serie B. L’andata il 15 maggio al San Nicola, il ritorno il 22 maggio al Druso. Si salvano Virtus Entella ed Empoli.. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Bari si giocherà la salvezza contro il SüdTirol

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