Corsa salvezza | l' Empoli non deve perdere il Sudtirol in difficoltà bivio Entella E il Bari

Nella lotta per la salvezza in serie B, quattro squadre si contendono punti importanti senza dover affrontare i playout. L’Empoli cerca di evitare una sconfitta che potrebbe complicare la situazione, mentre il Sudtirol si trova in una fase delicata con poche vittorie. L’Entella si trova a un bivio, con un’occasione importante contro un avversario diretto. Il Bari, invece, punta a consolidare la posizione in classifica in vista delle ultime giornate.

Considerando le ultime tre già con un piede e mezzo in Serie C, sono rimaste in quattro a cercare di evitare la retrocessione. Due di loro potranno festeggiare venerdì, la terza dovrà aspettare il playout, dove troverà la quarta. Il verdetto negli ultimi 90’, che avranno sfide apparentemente in discesa quanto decisamente scivolose. Empoli e Südtirol, appaiati a quota 40 punti, hanno un piccolo vantaggio. L’Entella, oggi prima del playout, è a 39, davanti al Bari risalito a 37 dopo averla battuta nello scontro diretto del Primo maggio. Proviamo a capire cosa potrebbe succedere venerdì. Oggi è davanti al Südtirol solo grazie alla differenza reti (+10 a +9) perché lo scontro diretto è pari, avendo una vittoria (in trasferta) a testa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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