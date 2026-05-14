In un caso che ha attirato l'attenzione, il Comune di Bari ha inizialmente respinto la trascrizione di un atto di adozione tedesco che riconosceva una famiglia composta da due padri. La decisione è stata successivamente superata da una sentenza giudiziaria, che ha validato il riconoscimento legale della famiglia. Nei motivi della pronuncia, i giudici hanno escluso la validità della maternità surrogata come motivo di invalidità dell’atto. La vicenda ha portato a un pronunciamento importante sulla legittimità delle adozioni riconosciute all’estero.

? Punti chiave Perché il Comune ha inizialmente bloccato la trascrizione dell'atto?. Come hanno fatto i giudici a escludere la maternità surrogata?. Quali sono le conseguenze legali per il minore senza registrazione?. Cosa stabilisce l'ordine pubblico riguardo alle adozioni straniere?.? In Breve Relazione dei servizi sociali tedeschi conferma responsabilità genitoriale e consenso della madre biologica.. Sentenza Cassazione 38162 del 2022 definisce la GPA come limite all'ordine pubblico.. Legge 218 del 1995 disciplina il riconoscimento dei rapporti di famiglia in Italia.. Legge 169 del 2024 estende la perseguibilità della maternità surrogata anche all'estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, sì all’adozione tedesca: valida la famiglia con due padri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bari, bimbo con due padri e una madre: perché la Corte ha detto sì?Un bambino di quattro anni, nato in Germania e cresciuto da due padri, ora è riconosciuto con lo stesso status anche all’anagrafe italiana.

Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafeUn bambino di 4 anni è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari, «per la prima volta in Italia», come figlio di tre genitori: due padri e...

Argomenti più discussi: Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafe; Un bambino con due padri e una madre: la storica sentenza del tribunale di Bari; Genitorialità plurima, la Corte di Appello di Bari riconosce un bambino con due padri e una madre; Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con due padri e una madre.

Roberto Riccardi Miracolo a Bari: un bimbo ha due padri e una madre. San Nicola è stato sostituito dalla Corte d'Appello. Con una sentenza senza precedenti, passata in giudicato nel silenzio più assordante, i magistrati pugliesi hanno riconosciuto il vinc x.com

Bari, bimbo con due padri e una madre: perché la Corte ha detto sì?Il Comune aveva negato la trascrizione ipotizzando una maternità surrogata nascosta. La Corte di Bari ha escluso la GPA e riconosciuto l’adozione pronunciata in Germania ... quifinanza.it