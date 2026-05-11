In Italia, la Corte di Appello di Bari ha riconosciuto per la prima volta un bambino di quattro anni come figlio di tre genitori: due padri e una madre. La decisione si basa sulla trascrizione in anagrafe di un provvedimento giudiziario che attribuisce la genitorialità a tutti e tre. La sentenza rappresenta un caso unico nel panorama legale del paese, dove finora non si erano verificati riconoscimenti simili.

Un bambino di 4 anni è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari, «per la prima volta in Italia», come figlio di tre genitori: due padri e una madre. Lo riporta il Corriere della Sera. Il piccolo è nato in Germania. «Il padre biologico - si legge - è sposato con un cittadino italotedesco con cui sta da oltre dieci anni, la madre è un’amica di lunga data della coppia di uomini e ha già altri figli. Il bimbo è stato concepito con un rapporto sessuale ed è stato riconosciuto alla nascita sia dalla madre che dal padre biologico, a cui è stato affidato. Il padre l’ha cresciuto da subito insieme al marito italotedesco, che dopo qualche...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafe

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