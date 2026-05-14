Una decisione della Corte di cassazione ha riconosciuto l’iscrizione all’anagrafe italiana di un bambino di quattro anni, nato in Germania e cresciuto con due padri e una madre. La sentenza si basa sulla possibilità di riconoscere la genitorialità anche in presenza di famiglie non convenzionali, garantendo al bambino diritti civili e familiari in Italia. La questione riguarda il riconoscimento legale di situazioni familiari complesse nate all’estero.

Un bambino di quattro anni, nato in Germania e cresciuto da due padri, ora è riconosciuto con lo stesso status anche all’anagrafe italiana. La madre biologica, un’amica di lunga data della coppia, lo aveva riconosciuto alla nascita insieme al padre biologico. In Germania il marito di quest’ultimo, cittadino italo-tedesco con cui vive da oltre dieci anni, aveva già ottenuto l’adozione del bambino. È quando quella famiglia chiede di entrare anche nei registri italiani che la vicenda finisce davanti ai giudici. Il Comune aveva rifiutato la trascrizione dell’atto straniero ipotizzando che dietro l’adozione potesse esserci una maternità surrogata “nascosta”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bari, bimbo con due padri e una madre: perché la Corte ha detto sì?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Befana vien di notte... #Shorts #Divertente #battute #risate #epifania

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Bimbo con tre genitori: due padri e una madre. La Corte d’Appello di Bari dice sì. Mai successo in Italia

Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafeUn bambino di 4 anni è stato riconosciuto dalla Corte di Appello di Bari, «per la prima volta in Italia», come figlio di tre genitori: due padri e...

Temi più discussi: Bari, bimbo con due padri e una madre: sì alla trascrizione in anagrafe; Un bimbo, una mamma e due papà: a Bari una sentenza riconosce tre genitori. È la prima volta in Italia; Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con due padri e una madre; Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino con due padri e una madre.

Bari, riconosciuto per la prima volta un bimbo con due padri e una madre: sentenza storica spyit.it/bari-riconosci… #bari #sentenza #duepapa #famiglieomogenitoriali #sentenzastorica x.com

Prima volta di un riconoscimento di un bimbo con due padri e una madre a Bari, la sentenza è storicaLa Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto, per la prima volta in Italia, un bambino con due padri e una madre: le motivazioni della sentenza ... virgilio.it

Bimbo con mamma e due papà, dietro la scelta il progetto di vita di una famiglia allargataLa legale Pasqua Manfredi: Ho seguito da avvocata l’intera vicenda. Stiamo parlando di un nucleo fondato su responsabilità e affetto nei confronti del suo ... bari.repubblica.it