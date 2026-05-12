In Italia si è verificato un caso senza precedenti: una coppia formata da due uomini e una donna sono stati riconosciuti come genitori di un bambino. La Corte d’Appello di Bari ha deciso di approvare questa configurazione parentale, consentendo così al minore di avere tre figure genitoriali legalmente riconosciute. È la prima volta che si verifica una situazione del genere nel paese.

Una madre e due papà, si può fare. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino con tre genitori. Lo ha deciso la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Il padre biologico vive da oltre dieci anni con il marito italo-tedesco, mentre la madre è una loro amica di lunga data. Da oggi per la giurisprudenza il piccolo è figlio della mamma che lo ha partorito e dei due uomini che lo crescono da quando è nato. Sentenza choc: riconosciuto un bimbo con tre genitori. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata: la madre è un’amica della coppia di uomini (di cui uno è il padre biologico del bambino) uniti da diversi anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bimbo con tre genitori: due padri e una madre. La Corte d’Appello di Bari dice sì. Mai successo in Italia

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