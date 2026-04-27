Fiorello ha espresso forte opposizione alla decisione della Rai di vendere il Teatro delle Vittorie di Roma, definendola un “crimine contro la storia dello spettacolo italiano”. La sua presa di posizione ha trovato il sostegno di circa mezzo Parlamento, che si è schierato contro la vendita. Il cantante e showman ha sottolineato l’importanza del teatro come simbolo del varietà e dell’intrattenimento Rai, chiedendo che venga salvato.

“Un crimine contro la storia dello spettacolo italiano”. Così ieri Fiorello ha aperto la battaglia per salvare lo storico Teatro delle Vittorie di Roma, tempio del varietà e dell’intrattenimento Rai. Lo showman ha risposto all’invito partito domenica da Renzo Arbore, il quale aveva indicato nel conduttore l’unica persona in grado di salvare il Teatro. E la risposta di Fiorello non è tardata ad arrivare. Lui e il co-conduttore de “ La Pennicanza ” Fabrizio Biggio hanno affisso due cartelli sulle porte del teatro con messaggi inequivocabili: “Questo Teatro non si dovrebbe vendere” e “Questo Teatro non è in vendita!”. Per la Rai “un asset da vendere perché troppo costoso”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Teatro delle Vittorie, Fiorello e mezzo Parlamento contro la vendita decisa dalla Rai. Floridia: “Ha ragione lo showman, va salvato”

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