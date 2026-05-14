Nella provincia di Salerno sono state confermate tredici bandiere blu su quattordici presenti lungo la costa, mentre in tutta la regione sono state assegnate venti riconoscimenti. La costa salernitana si conferma tra le aree più premiate, con il maggior numero di riconoscimenti rispetto ad altre zone della regione. La cerimonia di assegnazione si è svolta oggi, evidenziando ancora una volta il ruolo di questa regione nel panorama delle spiagge con standard ambientali elevati.

Tempo di lettura: < 1 minuto La provincia di Salerno continua a fare la parte del leone nel riconoscimento delle bandiere blu: sono ben 14 quelle situate sulla costa Salernitana sulle 20 assegnate oggi alla Campania. Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Ispani, Vibonati e la conferma dell’anno scorso di Sapri. Esclusa anche quest’anno Capaccio Paestum. Ed è così ancora una volta il Cilento ad assicurarsi il maggior numero di riconoscimenti che attestano non solo la qualità dell’acqua ma anche da parte delle amministrazioni, una corretta gestione ambientale servizi turistici e accessibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bandiere Blu, tutte confermate: 13 su 14 nel Cilento

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