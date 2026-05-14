In Toscana, sono stati annunciati i Comuni che riceveranno le Bandiere Blu nel 2026. La regione conferma diversi comuni già premiati in passato, ma c’è anche una new entry tra le località riconosciute. La lista comprende diverse città lungo la costa, con alcune conferme e una novità rispetto agli anni precedenti. L’annuncio è stato dato ufficialmente in Toscana il 14 maggio 2026.

Firenze, 14 maggio 2026 – Un Comune toscano si aggiunge alla lunga lista di Bandiere Blu presenti in Italia. E’ quello di Monte Argentario (Grosseto), presente nell’elenco diffuso come ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (Fee), ong internazionale con sede a Copenhagen. In totale sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati. In Toscana, il numero sale a 20. Cosa è la Bandiera Blu. La Fee tutti gli anni assegna il riconoscimento alle località marittime e lacustri e ai porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandiere Blu 2026, quali sono i Comuni in Toscana. Tante conferme e una new entry: ecco dove

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