Lotta alla plastica e tutela dell' ambiente | Bari tra i 10 Comuni pugliesi premiati a Roma

Bari è tra i dieci Comuni pugliesi premiati ieri a Roma da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato che dal 2019 si occupa di combattere l’inquinamento da plastica. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alla lotta contro l’uso eccessivo di plastica. Il riconoscimento si inserisce in una serie di iniziative promosse per sensibilizzare sulla tutela dell’ambiente.

Il riconoscimento assegnato dall'associazione da anni impegnata nella lotta all'inquinamento da plastica. Altre tre i premi in provincia In prima linea per la tutela dell'ambiente. C'è anche Bari tra i dieci Comuni pugliesi premiati ieri a Roma da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Il riconoscimento viene consegnato ogni anno alle amministrazioni locali che si distinguono per l’impegno nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio. Oltre al capoluogo, sono stati premiati i Comuni di Gioia del Colle, Mola e Monopoli nel Barese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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