La regione Puglia si trova sul podio nazionale per il riconoscimento delle Bandiere Blu, assegnate a spiagge e località marine per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il presidente della associazione di categoria ha commentato questa posizione, evidenziando come il risultato rifletta gli sforzi fatti sul territorio. La consegna dei riconoscimenti si è svolta in una cerimonia ufficiale con la presenza di rappresentanti istituzionali e operatori locali. La notizia riguarda anche altri aspetti legati alle iniziative di tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio costiero.

“La Puglia sul podio nazionale con 27 Bandiere Blu è un risultato straordinario che parla di un territorio curato e di un mare tra i più belli e sicuri d’Italia - ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli - come ha attestato anche Arpa verificando l'eccellenza di ben 900 chilometri di litorale. Un traguardo del genere non è frutto del caso ma di una programmazione precisa. E premia una visione che ho sostenuto con convinzione, sin dagli anni in cui ero alla guida dell'Autorità Idrica Pugliese promuovendo investimenti massicci nel settore della depurazione. Ho sempre considerato l'efficienza delle infrastrutture idriche come un pilastro per la salvaguardia dell'ecosistema marino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bandiere Blu, la Puglia sul podio nazionale: dichiarazione del presidente Matarrelli

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