Nell'edizione 2026 dei riconoscimenti della Foundation for Environmental Education, sono state assegnate 27 Bandiere Blu alle spiagge della Puglia, con tutti i siti della provincia di Foggia confermati. L'assegnazione avviene annualmente e premia le località che rispettano determinati criteri ambientali e di qualità delle acque. La cerimonia di consegna si è svolta di recente, portando l'attenzione sulle spiagge pugliesi che continuano a ricevere questo riconoscimento internazionale.

Ancora più Bandiere Blu in Italia: si è appena svolta l’edizione 2026 del riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education). Nel 2026 entrano tra le Bandiere Blu pugliesi Morciano di Leuca e Tricase, mentre escono Patù e Castrignano del Capo. PROVINCIA DI FOGGIA Isole Tremiti: Cala. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bandiere Blu, 27 in Puglia: in Provincia di Foggia tutto confermato

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