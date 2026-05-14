Sono state annunciate le Bandiere Blu 2026, assegnate a un totale di 257 Comuni e 87 approdi turistici. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha comunicato l'elenco delle località che riceveranno il riconoscimento, includendo sia alcune conferme rispetto agli anni precedenti sia nuove destinazioni. Le spiagge e le aree marine premiate sono state selezionate sulla base di criteri relativi alla qualità delle acque, alla gestione sostenibile e ai servizi offerti ai visitatori.

Assegnate le Bandiere blu 2026. La Foundation for Environmental Education (FEE) le ha fatte sventolare quest’anno in 257 Comuni e 87 approdi turistici. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma alla sede del Cnr. In tutto sono 525 le spiagge italiane Bandiera blu, pari a circa l’11,6% a livello mondiale. Tra le new entry 2026 ci sono Amendolara e Locri in Calabria, Rimini in Emilia Romagna, Lipari in Sicilia, e Monte Argentario in Toscana. La manifestazione ha premiato le località con le acque di balneazione che sono risultate eccellenti su una valutazione degli ultimi quattro anni come stabilito dai risultati delle analisi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bandiere blu 2026 tra new entry e conferme: l’elenco di spiagge e mari premiati

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