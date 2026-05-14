Bandiere Blu 2026 | la Liguria si conferma prima in Italia con alcune novità

Per il 2026, la Liguria si conferma al primo posto in Italia per il numero di località balneari insignite della Bandiera Blu. Sono 257 le località costiere che riceveranno il riconoscimento, con un incremento di undici rispetto all’anno precedente, e 87 gli approdi turistici autorizzati. Complessivamente, le spiagge coinvolte sono 525, con 14 nuove aggiunte e tre Comuni che non ottengono il riconoscimento. La percentuale di approdi e spiagge premiate varia a seconda delle zone.

La Liguria si conferma la regina d'Italia per quello che riguarda le Bandiere Blu. Sono 257 (undici in più) le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che potranno fregiarsi del riconoscimento nel 2026, per un totale di 525 spiagge, con quattordici nuovi ingressi e tre Comuni non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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