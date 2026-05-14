Bandiere Blu 2026 Abruzzo conferma il suo primato | sedici località premiate ancora

Da abruzzo24ore.tv 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assegnazione delle Bandiere Blu 2026 ha visto l’Abruzzo confermare il suo ruolo di regione con il maggior numero di località premiate, arrivando a sedici riconoscimenti. La Fee ha valutato vari aspetti, tra cui la qualità delle acque, i servizi offerti, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità. Tra le aree premiate ci sono diverse località lungo la costa, oltre a laghi interni e alla Marina di Pescara. Le decisioni sono state rese note ufficialmente nelle ultime settimane.

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Teramo - La Fee assegna i riconoscimenti 2026: qualità delle acque, servizi, sostenibilità e accessibilità premiano costa abruzzese, laghi interni e Marina di Pescara. L’Abruzzo conferma anche per il 2026 le sue 16 Bandiere Blu, mantenendo saldo un risultato che premia la qualità ambientale delle località costiere e lacustri della regione. Il riconoscimento, assegnato dalla Foundation for Environmental Education, è stato annunciato a Roma, nella sede del Cnr, durante la cerimonia nazionale alla presenza dei sindaci dei Comuni premiati. A livello italiano, le Bandiere Blu 2026 sono state attribuite a 257 località rivierasche e a 87 approdi turistici. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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