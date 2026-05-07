A Patù la storia si fa teatro | due appuntamenti nel cuore del Capo di Leuca con I borghi raccontano

A Patù si svolgono due eventi nel centro del Capo di Leuca, organizzati nel contesto di “I borghi raccontano”. L’iniziativa, promossa dal Teatro delle Quinte, prevede rappresentazioni teatrali che coinvolgono i vicoli e i monumenti del paese. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso spettacoli all’aperto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire la storia e l’identità del borgo.

PATÙ – Il borgo di Patù si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Attraverso il teatro e la memoria, i vicoli e i monumenti simbolo del Capo di Leuca torneranno a vivere grazie a “I Borghi Raccontano – Patù”, un doppio appuntamento ideato da Il Teatro delle Quinte che intreccia spettacolo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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