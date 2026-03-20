Tentato omicidio a Vieste Nobiletti | Auspico intervento immediato delle Forze dell’Ordine

A Vieste si è verificato un episodio di tentato omicidio che ha coinvolto due persone. La notizia è stata diffusa da un rappresentante delle forze dell’ordine, che ha espresso la necessità di un intervento immediato delle autorità per gestire la situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, senza ancora dettagli sulle circostanze precise dell’accaduto.

Apprendo con grande preoccupazione la notizia del tentato omicidio avvenuto a Vieste. Un fatto gravissimo, che non può e non deve passare in secondo piano. Auspico un intervento immediato e deciso da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria — lo stesso tipo di intervento coordinato e tempestivo che tra il 2018 e il 2019 permise di bloccare sul nascere una spirale criminale che stava mettendo in ginocchio il nostro territorio. Ho già attivato i canali istituzionali competenti per restituire nell’immediato un clima di sicurezza e serenità a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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