Bandiera blu 2026 | tutti i comuni pontini a cui è andato il riconoscimento E ci sono esclusioni clamorose…

Per il 2026, tutti i comuni del litorale pontino hanno ottenuto il riconoscimento Bandiera Blu, confermando la loro presenza tra le località premiate nel Lazio. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, ci sono alcune esclusioni di rilievo, che hanno suscitato sorpresa tra gli addetti ai lavori. Il riconoscimento testimonia l’impegno delle amministrazioni locali nella cura delle spiagge e nella tutela ambientale, anche se alcune aree non sono riuscite a mantenere il livello richiesto per il premio.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il litorale pontino si conferma tra i più premiati del Lazio, ma con una perdita rispetto allo scorso anno. Sono 10 le Bandiere Blu assegnate nel 2026 alla regione, di cui otto in provincia di Latina. Il riconoscimento, attribuito dalla Foundation for Environmental Education, è stato annunciato questa mattina a Roma, durante la cerimonia ospitata nella sede del Cnr. Le località premiate nel Pontino. In provincia di Latina il vessillo sventolerà ancora sulle spiagge di Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno. Non viene invece confermata la Bandiera Blu a San Felice Circeo, che esce dall’elenco delle località premiate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bandiera blu 2026: tutti i comuni pontini a cui è andato il riconoscimento. E ci sono esclusioni clamorose… ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Bergamo riceve la bandiera dei Comuni Sostenibili: un riconoscimento alle politiche di sostenibilità Il generale Luongo cittadino onorario di Carinola: "Qui ci sono le mie radici. Riconoscimento a tutti i carabinieri d'Italia""Il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Carinola lo considero come un riconoscimento non alla mia persona, ma a tutti i... Temi più discussi: Bandiere Blu 2026, Calabria sul podio con 23 spiagge premiate; Bandiere Blu 2026, il settore attende l’annuncio ufficiale della FEE; Calabria sul podio del mare 2026: le 23 spiagge Bandiera Blu perfette per le famiglie; BANDIERE BLU 2026, IN PUGLIA BEN 27 VESSILLI: SUL GARGANO VIESTE, PESCHICI E LE ISOLE TREMITI. Crescono le località italiane premiate: nel 2026 sono 257 i Comuni Bandiera Blu, con la Liguria che si conferma la regione più premiata x.com Bandiere Blu 2026, l’elenco ufficiale: X la regione più premiata, tutte le nuove spiagge in listaLa FEE (Foundation for Environmental Education) ha stilato la lista delle Bandiere Blu 2026. Sardegna, Sicilia, Campania e Liguria: ecco la lista completa delle spiagge premiate, le new entry e le reg ... fanpage.it Bandiere Blu 2026, le migliori spiagge d'Italia: premiati 257 ComuniSono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, tre i Comuni non confermati. Le Bandiere Blu sui laghi ... tg24.sky.it