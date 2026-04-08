Bergamo riceve la bandiera dei Comuni Sostenibili | un riconoscimento alle politiche di sostenibilità

A Bergamo è stata consegnata la Bandiera dei Comuni Sostenibili, un riconoscimento destinato ai municipi che adottano politiche e pratiche volte alla tutela ambientale e al benessere sociale. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna ufficiale del premio alle autorità locali. La bandiera viene assegnata annualmente e rappresenta un riconoscimento ufficiale per le iniziative di sostenibilità adottate dal Comune.

Bergamo. La “Bandiera dei Comuni Sostenibili” è un riconoscimento ai comuni che si distinguono per politiche e pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e sociale. Bergamo è il secondo capoluogo lombardo a ricevere il premio, dopo Mantova. Segno di un impegno costante e non scontato, il premio promosso dalla Rete dei Comuni Sostenibili, in collaborazione con enti e istituzioni, valorizza i comuni che adottano strategie in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Per ottenere la bandiera, un comune deve monitorare indicatori di sostenibilità, presentare buone pratiche concrete, dimostrare miglioramenti nel tempo, partecipare a un percorso di valutazione annuale i cui risultati vengono aggiornati e verificati periodicamente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Levanto entra nella Rete dei Comuni sostenibiliIl Comune di Levanto entra a far parte della Rete dei Comuni sostenibili, l’associazione nazionale che promuove politiche per la sostenibilità...

Casalvecchio di Puglia e Castelluccio Valmaggiore entrano nella rete dei Comuni sostenibili Associazione ufficiale venerdì scorsoDi seguito il comunicato: I Comuni di Casalvecchio di Puglia e di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia, sono a tutti gli effetti comuni...

Bergamo riceve la bandiera dei Comuni Sostenibili: un riconoscimento alle politiche di sostenibilitàBergamo. La Bandiera dei Comuni Sostenibili è un riconoscimento ai comuni che si distinguono per politiche e pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e sociale. Bergamo è il secondo capoluog ... bergamonews.it

La Provincia di Bergamo entra nella Rete dei Comuni SostenibiliLa Provincia di Bergamo aderisce alla Rete dei Comuni Sostenibili e decide di percorrere la strada per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu insieme dall'associazione nazionale ... ansa.it