Bandiera Blu 2026 la provincia di Latina ne conferma otto Resta fuori una località

La cerimonia di assegnazione della Bandiera Blu 2026 ha visto confermare otto località nella provincia di Latina, che mantiene così il riconoscimento su alcune proprie spiagge. Tuttavia, una località del territorio non ha ottenuto il riconoscimento, risultando esclusa dalla lista delle aree premiate. Nel complesso, nel litorale laziale sono state riconosciute dieci località, di cui otto si trovano nella provincia di Latina. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dagli organizzatori del premio ambientale.

Bandiera Blu per 10 località del litorale laziale, otto delle quali nella provincia di Latina che però ne perde una. I prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici e annunciati questa mattina nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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