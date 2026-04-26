Milano supera Venezia al Taliercio | Olimpia più vicina al terzo posto

L'Olimpia ha conquistato una vittoria a Milano contro Venezia, superando la squadra ospite al termine del secondo tempo. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso all'Olimpia di rafforzare la propria posizione in classifica, avvicinandosi al terzo posto. La squadra di casa ha preso il comando nel secondo quarto, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La gara si è svolta al Taliercio, con una presenza di pubblico che ha seguito l'incontro.

La domenica del 28° turno di Serie A si accende subito con la lotta per il terzo posto: al Taliercio, Milano supera Venezia 90-85, annullando sia la clamorosa rimonta della Reyer (21-2 di parziale nel terzo quarto) che il tentativo di sorpasso in classifica della squadra di Spahija. Decisiva per l’EA7 la coppia Bolmaro-Ricci (34 punti in totale): l’argentino è immarcabile per tutta la partita dalla media distanza, mentre il capitano dà fiato all’Olimpia con le sue triple nei momenti più caldi, quando l’aggancio dei padroni di casa rischiava di concretizzarsi. Buona prova della squadra di Poeta, che nel secondo tempo resiste a quello che sarebbe stato un clamoroso ribaltone dei padroni di casa: è la terza vittoria consecutiva in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano supera Venezia al Taliercio: Olimpia più vicina al terzo posto Notizie correlate L'Olimpia Milano arriva al Taliercio: è sfida diretta per il terzo postoDomenica 26 aprile il Palasport Taliercio si prepara ad ospitare una classicissima del basket italiano, con ben 111 precedenti, di cui il primo... Leggi anche: Unicredit supera Caltagirone nelle Generali: all’assemblea di Trieste con l’8,7% della compagnia, è al terzo posto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Venezia supera il pre-Covid nel Tax Free (+19%), ma rallenta nel 2025: spesa in calo del 9%; La Virtus la scampa a Tortona. Venezia risponde a Milano e Sassari trema; Il Venezia supera anche l'Empoli per 2-0: la serie A è a un passo; Comuni più ricchi, San Vito di Cadore supera Cortina: tra i capoluoghi guidano Padova e Treviso. Milano supera Venezia al Taliercio: Olimpia più vicina al terzo postoDopo aver preso il largo tra primo e secondo tempo, l'Olimpia porta a casa la terza vittoria consecutiva ... msn.com Olimpia Milano: colpo vincente a VeneziaI biancorossi mettono al sicuro il terzo posto superando Venezia in trasferta con un successo per 85-90. Bolmaro miglior realizzatore con 19 punti ... ilgiorno.it Escort di lusso nei locali della movida a Milano. Tra le decine di calciatori di serie A, coinvolto anche uno della Nazionale. Garantito un locale ‘super privé’ ai clienti che superavano i 3 mila euro a sera. - facebook.com facebook