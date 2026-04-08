L' Unicusano Avellino Basket sbanca il Taliercio e torna al successo

L'Unicusano Avellino Basket ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Gemini Mestre al Taliercio, con il punteggio di 83-85. La partita si è svolta in Veneto e ha visto gli ospiti prevalere sui padroni di casa con un margine di due punti. Questo risultato rappresenta un ritorno al successo per la squadra irpina in una sfida disputata domenica.

Al Taliercio arriva il successo dell'Unicusano Avellino Basket sulla Gemini Mestre, gli irpini violano il campo veneziano con il punteggio di 83-85. Una gara difficile e giocata senza Grande e Dell'Agnello, mentre Mestre ha dovuto fare a meno del pivot Galmarini. I biancoverdi del presidente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sfida al Pala Gianni Asti: l'Unicusano Avellino Basket cerca il colpo a TorinoPer la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2, l’Unicusano Avellino Basket vola a Torino per affrontare la squadra allenata da Paolo... Unicusano Avellino Basket, verso la prossima sfida: domani scrimmage al PalaDelMauroDopo il prezioso successo ottenuto nel recupero della 27ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’Unicusano Avellino Basket riprende la... Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket, infortunio Dell’Agnello: situazione e aggiornamenti; Unicusano Avellino Basket ko a Bologna: vince la Fortitudo 71-62; Unicusano Avellino Basket, stop anche al PalaDozza: la Fortitudo Bologna non fa sconti; L'Unicusano Avellino Basket porta sorrisi e uova pasquali a Borgo Ferrovia. Tappa mestrina per l’Unicusano Avellino Basket: alle 20.30 in campo contro la GeminiInsidiosa trasferta infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, i biancoverdi alla trentacinquesima uscita di questo campionato scenderanno in campo alle 20.30 al Taliercio di Venezia, per affro ... irpinianews.it Terzo quarto horror per Avellino: Cremona non perdona ed espugna il Del MauroRisultato a sorpresa quello maturato sul parquet del PalaDelMauro, dove la Ferraroni JuVi Cremona ha superato l'Unicusano Avellino Basket col punteggio ... basketinside.com Mercoledì 8, ore 20:30. Gemini Mestre vs Avellino Basket, in diretta al Cinema Partenio – Sala 2. Luci basse, tensione alta. Non è solo una partita. È una chiamata. #AvellinoBasket #Unicusano #cinemapartenio - facebook.com facebook