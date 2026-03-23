Cremona, 23 marzo 2026 – Il 49enne investito venerdì pomeriggio in piazza IV Novembre, non ce l’ha fatta. Si è spento domenica sera Marco Cauti, dopo due giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ Ospedale Maggiore. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, dopo che era stato investito intorno alle 13.30. Marco stava attraversando la strada, provenendo da corso Pietro Vacchelli e diretto verso via Genala, quando è stato travolto da una Citroen C3, condotta da un 76enne, che scendeva da via Tofane. Cremona, gravissimo ciclista investito in piazza IV Novembre I soccorsi . Il pedone è stato sbalzato dopo l’impatto, finendo rovinosamente al suolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investito da un’auto mentre attraversa: Marco Cauti, 49 anni, è morto dopo due giorni di agonia

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