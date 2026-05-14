Bambini all’Opera l’incontro è rinviato a sabato 23
L’evento della rassegna Bambini all’Opera, programmato per sabato 16 maggio, è stato posticipato al 23 maggio. La nuova data è stata comunicata a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste per il giorno originario. L’incontro si terrà dalle 16 alle 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino e sarà dedicato alla figura del compositore. La partecipazione è aperta ai bambini interessati all’opera e alla musica.
L’appuntamento con la rassegna Bambini all’Opera, previsto per sabato 16 maggio, ultimo incontro del ciclo, che sarà dedicato alla figura del compositore, è rinviato al 23 maggio, dalle 16 alle 18, presso il Circolo della Stampa di Avellino, a causa di previsioni meteo avverse, per consentire la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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