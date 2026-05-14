Bambini all’Opera l’incontro è rinviato a sabato 23

L’evento della rassegna Bambini all’Opera, programmato per sabato 16 maggio, è stato posticipato al 23 maggio. La nuova data è stata comunicata a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli previste per il giorno originario. L’incontro si terrà dalle 16 alle 18 presso il Circolo della Stampa di Avellino e sarà dedicato alla figura del compositore. La partecipazione è aperta ai bambini interessati all’opera e alla musica.

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L’appuntamento con la rassegna Bambini all’Opera, previsto per sabato 16 maggio, ultimo incontro del ciclo, che sarà dedicato alla figura del compositore, è rinviato al 23 maggio, dalle 16 alle 18, presso il Circolo della Stampa di Avellino, a causa di previsioni meteo avverse, per consentire la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes) Notizie correlate Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kidsArezzo, 12 maggio 2026 – Laboratori gratuiti per bambini e famiglie: Opera seme festival apre le iscrizioni a Opera kids. Leggi anche: Autori, rinviato l’incontro con Annalisa Cuzzocrea Temi più discussi: Opera Seme Festival: i laboratori gratuiti per bambini e famiglie; Un finale da favola per Attilio. Il castello dei bambini con teatro, musica dal vivo e merenda; VIDEO | L’opera a portata dei più piccoli: 2400 bimbi in Arena per Turandot, Enigmi al museo; Eventi segnalati dai Comuni. 14.5.1951 A Roma, consacra l’Opus Dei e le famiglie dei suoi membri alla Sacra Famiglia. Decise di mettere sotto il patrocinio della Sacra Famiglia le nostre famiglie: perché possano partecipare al gaudium cum pace dell’Opera e ottengano dal Signore l’affett x.com Bambini all’OperaL’appuntamento con la rassegna Bambini all’Opera, previsto per sabato 16 maggio, ultimo incontro del ciclo, che sarà dedicato alla figura del compositore, è rinviato al 23 maggio, dalle 16 alle 18, pr ... irpinia24.it Bambini all’Opera!: la Fondazione Zeffirelli lancia a Firenze un percorso per avvicinare i più giovani alla liricaLa Fondazione Franco Zeffirelli Onlus presenta Bambini all’Opera!, un nuovo progetto educativo pensato per bambini, ragazzi e famiglie con l’obiettivo di introdurre le nuove generazioni alle arti ... ilmessaggero.it