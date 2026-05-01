Il Comune di Porto San Giorgio ha deciso di revocare l’ordinanza di divieto di balneazione, dopo aver analizzato i dati forniti dall’Arpam. I risultati delle analisi microbiologiche hanno mostrato un miglioramento dei parametri, consentendo così la riapertura del tratto di litorale tra Rio Valloscura e via Polo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si riferisce alla ripresa delle attività balneari in quella zona.

? Cosa sapere Il Comune di Porto San Giorgio revoca l'ordinanza 52 dopo i dati Arpam.. Il rientro dei parametri microbiologici permette la riapertura del litorale tra Rio Valloscura e via Polo.. Il Comune di Porto San Giorgio ha revocato l’ordinanza n. 52 che sospendeva la balneazione dopo che i dati Arpam hanno confermato il rientro dei parametri microbiologici nel tratto di mare tra il fosso Rio Valloscura e via Polo. La risoluzione è arrivata a ridosso dell’inizio della stagione estiva, ponendo fine a un breve ma intenso allarme ambientale scattato lo scorso 29 aprile. In quella data, infatti, l’amministrazione comunale aveva dovuto emettere l’ordinanza n.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: via il divieto di balneazione, mare di nuovo sicuro

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