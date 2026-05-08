Mare balneabile nell' area dell' ex cartiera a Castellammare

Le acque dell’area dell’ex Cartiera a Castellammare di Stabia sono state classificate come balneabili dagli ultimi controlli di Arpac, che hanno confermato il raggiungimento della categoria 'sufficiente'. Questa valutazione permette di nuotare nell’area senza restrizioni, dopo che le analisi hanno rilevato parametri conformi alle normative vigenti per la balneazione. I risultati sono stati pubblicati in seguito ai controlli periodici effettuati sull’area.

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Le acque del tratto dell'ex Cartiera a Castellammare di Stabia tornano balneabili. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti del monitoraggio condotto da Arpac, che certificano il raggiungimento della classificazione 'sufficiente', requisito che consente la balneazione secondo la normativa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sanremo: via il divieto, l’area Trento Trieste torna balneabile?? Cosa sapere Arpal conferma la balneabilità tra foce San Francesco e scogliera edificio Morgana a Sanremo. Qualità del mare in Calabria, monitoraggio in 649 punti: il 97% delle acque è balneabile"Un risultato che testimonia l’efficacia del sistema di controllo e l’attenzione crescente verso la tutela del mare", il commento del Filippo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stagione balneare 2026, le date di apertura degli stabilimenti, regione per regione; Salerno, stagione balneare con restrizioni: divieti in sette tratti della costa; Catania, divieti di balneazione 2026: le zone interessate; Ischia tira un sospiro di sollievo dopo le ultime analisi Arpac: Acque tutte balneabili. Mare balneabile, nuovi controlli Arpal: prelievi a Quinto e Sturla, per Priaruggia ancora un meseNuovi controlli della qualità delle acque marine a Genova, dove i primi rilievi Arpal della stagione balneare appena aperta avevano trovato difformità in tre punti, tutti nel levante della città. Ques ... primocanale.it Ischia, mare balneabile e acque eccellentiIschia parte da una certezza: il mare è balneabile e di qualità eccellente. È questo il dato più importante che emerge dai primi campionamenti dell’Arpac ... ilgolfo24.it Le coste della regione si confermano tra quelle con il mare più pulito: il 97% delle acque monitorate risulta balneabile ed eccellente. Da Tropea a Capo Vaticano, ecco le località premiate dai controlli ambientali - facebook.com facebook Fico, Bagnoli abbia un mare balneabile, è ciò che ci interessa. 'Sul lungomare Napoli d'accordo con Comune per 6 mesi di piattaforme mobili' #ANSA x.com