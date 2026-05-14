Ballerini prima gioia al Giro | scoppia a piangere all' arrivo

Il ciclista ha conquistato la sesta tappa del Giro d'Italia, segnando la sua prima vittoria in questa corsa. Al traguardo, si è commosso e ha iniziato a piangere, visibilmente emozionato per il risultato ottenuto. La gara si è conclusa con il suo arrivo, mentre i compagni di squadra e i tifosi erano presenti lungo il percorso. Nessun incidente o problema tecnico sono stati segnalati durante la tappa, che si è svolta secondo il programma previsto.

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