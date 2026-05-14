Ballerini prima gioia al Giro | scoppia a piangere all' arrivo
Il ciclista ha conquistato la sesta tappa del Giro d'Italia, segnando la sua prima vittoria in questa corsa. Al traguardo, si è commosso e ha iniziato a piangere, visibilmente emozionato per il risultato ottenuto. La gara si è conclusa con il suo arrivo, mentre i compagni di squadra e i tifosi erano presenti lungo il percorso. Nessun incidente o problema tecnico sono stati segnalati durante la tappa, che si è svolta secondo il programma previsto.
Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, la prima della sua carriera. Al suo arrivo, il ciclista azzurro non è riuscito a trattenere le lacrime. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Giro d'Italia 2026, tappa 6: a Napoli vince Ballerini. Ordine d'arrivo e classificaNapoli, 14 maggio 2026 - La tappa 6 riporta il Giro d'Italia 2026 a Napoli, ma stavolta non sull'ormai consueto arrivo del Lungomare Caracciolo,...
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, a Napoli trionfa Ballerini: ordine d’arrivo sesta tappa, classifica
Si parla di: Auditorium, Malika ’fa sul serio’. Battesimo da standing ovation: Una gioia essere qui stasera.
Giro d’Italia, Ballerini trionfa a Napoli: prima vittoria italiana. Eulalio conserva la maglia rosaIl corridore dell’Astana beffa tutti in volata in Piazza del Plebiscito. Caduta nell’ultima curva, rallentato anche Jonathan Milan. Domani l’arrivo sul Blockhaus ... corrieredellosport.it
La prima volta di Davide Ballerini. Chi è il canturino che ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia: Da anni inseguivo questo momentoIl corridore nato nel Comasco, classe 1994, è al primo successo in carriera ad uno dei grandi giri: Io, uno dei pochi a rimanere in piedi, in radio mi hanno detto 'vai vai'. Certe cose arrivano quand ... ilgiorno.it