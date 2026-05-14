La storica trasmissione televisiva dedicata al ballo sta cercando nuovi talenti attraverso una serie di eventi sul territorio. Dopo il primo appuntamento che ha riscosso un buon riscontro di pubblico, si sono svolte ulteriori tappe in diverse città italiane. Durante queste occasioni, sono state coinvolte persone di varie età che si sono esibite in brevi performance danzanti. La conduttrice ha annunciato che il tour proseguirà con altre tappe in diverse località del paese.

La magia di Ballando on the Road continua! Dopo il grande successo della prima tappa, lo scorso weekend a Marcianise in Campania, il tour di danza itinerante più amato d’Italia arriva sabato 16 e domenica 17 maggio a Peschiera Borromeo per la 2ª tappa di questa edizione, promettendo una due giorni all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. Sara’ un evento unico e coinvolgente. La Galleria Borromea Shopping Center si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove professionisti e amanti della danza si esibiranno in spettacoli emozionanti, creando una connessione speciale tra i partecipanti e il pubblico. L’ambito Premio è arrivare agli appuntamenti in televisione di Ballando on the road nel pomeriggio di Rai 1 e da lì al torneo Ballando con te nel serale di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: MILLY CARLUCCI ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI

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