BALLANDO ON THE ROAD | MILLY CARLUCCI ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI PER IL SUO SHOW

La trasmissione di intrattenimento dedicata alla scoperta di nuovi talenti ha ripreso il proprio percorso con un secondo appuntamento. La conduttrice ha annunciato che proseguiranno le selezioni in diverse città, con casting aperti a chi desidera mostrare le proprie capacità artistiche. La prima tappa si è svolta con numerosi partecipanti che hanno presentato esibizioni di varia natura, attirando l’attenzione di una giuria composta da esperti del settore. La ricerca di nuovi volti prosegue con l’obiettivo di ampliare il cast dello show.

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La magia di Ballando on the Road continua! Dopo il grande successo della prima tappa, lo scorso weekend a Marcianise in Campania, il tour di danza itinerante più amato d’Italia arriva sabato 16 e domenica 17 maggio a Peschiera Borromeo per la 2ª tappa di questa edizione, promettendo una due giorni all’insegna della musica, del ballo e del divertimento. Sara’ un evento unico e coinvolgente. La Galleria Borromea Shopping Center si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove professionisti e amanti della danza si esibiranno in spettacoli emozionanti, creando una connessione speciale tra i partecipanti e il pubblico. L’ambito Premio è arrivare agli appuntamenti in televisione di Ballando on the road nel pomeriggio di Rai 1 e da lì al torneo Ballando con te nel serale di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BALLANDO ON THE ROAD: MILLY CARLUCCI ALLA RICERCA DI NUOVI TALENTI PER IL SUO SHOW ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTIBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione,... Temi più discussi: Ballando on the road: al via l'11º edizione del progetto ideato da Milly Carlucci; Ballando on the Road, a caccia di talenti in giro per l’Italia; Ballando On The Road 2026: al via l’11 ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza; Ballando On The Road a caccia di nuovi talenti, i casting al Centro commerciale Campania. Riparte Ballando on the Road, il talent itinerante ideato da Milly Carlucci alla ricerca di nuovi talenti della danza in tutta Italia. #BallandoOnTheRoad #MillyCarlucci #BallandoConLeStelle #CastingMagazine castingnews.eu/magazine/2026/… via @Casting x.com Ballando on the Road, a caccia di talenti in giro per l’ItaliaBallando on the Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e ... sorrisi.com Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania con i casting live di Rai 1Scopri tutti i dettagli riguardo Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania con i casting live di Rai 1 . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com