Balconi finestre vetrine e vicoli fioriti | via al contest che colora la città nell' ambito di ' Osimo in fiore'

Il Comune di Osimo e l’associazione locale hanno dato il via alla sesta edizione del concorso “Balconi, finestre, vetrine e vicoli fioriti”, inserito nell’ambito di “Osimo in Fiore”. La manifestazione si svolgerà il 23 e 24 maggio, con l’obiettivo di decorare e abbellire le vie della città. La presentazione ufficiale dell’evento avverrà nei prossimi giorni.

OSIMO – Il Comune di Osimo, assieme alla Asso, organizza per la sesta edizione il concorso "Balconi, finestre, vetrine e vicoli fioriti”, collegato in particolare all’evento “Osimo in Fiore” che si terrà il 23-24 maggio e che verrà presentato nei prossimi giorni. Il concorso è finalizzato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Perugia in fiore "Abbelliamo la città . Balconi, dehors e spazi architettonici"Torna “Perugia Infiore“, il concorso nato da una collaborazione fra l’associazione Rione di Porta Eburnea APS ed il Garden Club Perugia. Dossier e spionaggio, perquisizioni a Roma nell’ambito delle indagini sulla Squadra FioreL’inchiesta riguarda un gruppo clandestino con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di confezionare dossier. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce Borgata Botanica: il concorso per far rifiorire il quartiere; Siracusa, nasce Borgata Botanica: un concorso per far rifiorire la Borgata Santa Lucia; Capaccio Paestum. Contrade in fiore: un premio per le più belle. Domani il pullman con i giocatori: Addobbate i balconi e le vetrine per festeggiare assieme a noiAddobbate finestre, balconi e vetrine con i colori rossoblù. È questo l’appello del Bologna calcio in occasione della grande festa per la qualificazione in Champions League, che domani trasformerà ... ilrestodelcarlino.it Quartucciu proroga i termini del concorso tra balconi, vetrine e presepiLuci, colori e tradizione si intrecciano per dare vita a un Natale speciale. I termini per partecipare al concorso Identità e valore tra passato e presente, organizzato dall’assessorato alla cultura ... unionesarda.it Consigli di Giardinaggio. . Petunia La Petunia è una delle piante più amate per balconi e giardini grazie alla sua fioritura abbondante e continua dalla primavera fino all’autunno. I suoi fiori, disponibili in tantissimi colori, creano un effetto scenografico immedi facebook