Balconi Fioriti nuova gestione per il 2026-2027 | evento tra ambiente e territorio

Le procedure di affidamento per la gestione delle edizioni 2026 e 2027 della manifestazione Balconi Fioriti si sono concluse di recente. È stato scelto un nuovo soggetto incaricato della progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento, con una concessione di due anni. La decisione è stata ufficializzata attraverso le procedure di affidamento, che hanno portato alla selezione del soggetto incaricato.

Definito il futuro di Balconi Fioriti a Santarcangelo: nuova gestione e linee guida tra ambiente, tradizione e innovazione Tra le disposizioni previste, il limite a 150 banchi espositivi e tre punti ristoro, il periodo di svolgimento, compreso tra aprile e maggio, e l’ingresso gratuito (salvo aree particolari della mostra mercato). Come da tradizione, il progetto di servizio stabilisce che le tematiche ambientali debbano essere al centro del programma: fiori e piante, agricoltura e progettazione degli spazi verdi, percorsi naturalistici o tematici, benessere della persona. Un tema di rilievo dovrà essere la sostenibilità ambientale,... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Una selezione di notizie su Balconi Fioriti

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